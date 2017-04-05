Frankfurt'ta Oy Verme İşlemi Hiçbir Zaman Kesintiye Uğramadı"

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt'ta anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasının hiçbir zaman kesintiye uğramadığını belirterek, oy verme işleminin kesintisiz devam ettiğini söyledi.



Müzik enstrümanı ve ekipmanı ile profesyonel ses sektörü alanında dünyanın en büyük fuarı kabul edilen "Musikmesse" ve Musikmesse ile düzenlenen ve dün başlayan "Işık ve Ses" fuarları Frankfurt'ta devam ediyor.



Başkonsolos Karartı, fuara katılan Türk firmalarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.



Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karartı, fuarı genel olarak hareketli bulduğunu ve fuarda her yıl katılım sağlayan Türk firmalarının yanı sıra yeni katılan firmaların da bulunduğunu söyledi.



Türkiye'nin bu sektörde yer almasının sevindirici olduğuna işaret eden Karartı, "Bu sektörde en azından bizim de bir adımızın olması, bir imzamızın olması sevindirici. Diğer ülkelerden katılımın geçmiş yıllara oranla düşük olduğu izlenimi edinen firmalarımız var. Bu yönde görüş bildirenler oldu." dedi.



-"Halk oylaması huzurlu ve sakin bir ortamda cereyan ediyor"



Karartı, anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.



Halk oylamasının gayet huzurlu ve sakin bir ortamda devam ettiğini dile getiren Karartı, "Katılımın ve ilginin yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Şu an istatistiksel olarak net bir şey söylemem mümkün değil ama muhtemelen Kasım 2015 genel seçimlerindeki katılım oranını geçeceğiz gibi bir tahminim var. Bu da sevindirici tabiatıyla. Yani vatandaşlarımızın halk oylamasına olan ilgisini gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Frankfurt'ta oy verme işlemlerinin durduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Karartı, şunları kaydetti:



"Frankfurt'ta hiçbir zaman oy verme işlemi durdurulmamıştır, kesintiye uğramamıştır. Kesintisiz devam etmektedir. Seçim güvenliğini tehlikeye atacak bir şey olmamıştır. Basına yansıyan mükerrer oy kullanılması hadisesi doğrudur ama doğru olan kısmı sadece budur. Bununla ilgili de hukuki olarak yapılması gerekenler yapılmıştır."