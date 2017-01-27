Frankfurt'ta "Christmasworld 2017" Fuarı Açıldı

Almanya'nın Frankfurt kentinde, Noel ve Hristiyan dünyasına yönelik süs ve dekorasyon ürünlerinin sergilendiği "Christmasworld 2017" Fuarı kapılarını açtı.



Messe Frankfurt tarafından düzenlenen fuarda, festival süslemeleri, mevsimsel dekorasyon ve bahçe dekorasyonu ürünleri alanında dünyanın önde gelen üreticileriyle müşteriler bir araya geldi.



Alanında dünyanın en büyüğü kabul edilen "Christmasworld 2017", toplam 6 salonda düzenleniyor. Fuara bu yıl 42 ülkeden bine yakın firma, Türkiye'den ise beş firma katılıyor.



31 Ocak'a kadar açık olacak fuar kapsamında, çeşitli konferanslar ve atölye çalışmaları da düzenlenecek.



Frankfurt'ta yarın da dünyanın en büyük uluslararası kağıt, kırtasiye ve ofis malzemeleri fuarı olarak kabul edilen "Paperworld 2017" ile farklı ve yenilikçi tasarımların sergilendiği "Creativeworld 2017" fuarları ziyarete açılacak.