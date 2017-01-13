Frankfurt Heimtekstil Fuarı Sona Erdi

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heimtekstil Fuarı'nı yaklaşık 70 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.



Türkiye'nin yurt dışında en çok katılımcı firmayla temsil edildiği fuarlardan olan Heimtekstil'de bu yıl da hem ziyaretçi hem de katılımcı sayısında artış gerçekleşti.



Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 10 Ocak'ta açılan ve bugün sona eren fuarı, yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti. Fuara 67 ülkeden 2 bin 963 firma katıldı. Fuarda, 244'ü Türkiye'den 2 bin 963 firma stant açtı. Çin, 521 firmayla fuarın en fazla katılım sağlayan ülkesi oldu, bunu 391 firmayla Hindistan, 322 firmayla ev sahibi Almanya ve ardından da 244 firmayla Türkiye takip etti.



40 yıldan fazla geçmişe sahip Heimtekstil'de duvar, banyo, cam, mutfak ve masa tekstili ile yatak örtüsü, dekoratif ürünler, duvar sistemleri, iplik, perde, ev tekstili ve ev aksesuarlarının yanı sıra yeni teknolojiye sahip dijital baskı makineleri de sektörün beğenisine sunuldu.



Katılımcılar, fuarın trend ürünlerinin sergilendiği "Tema Parkı"nda sektörle ilgili geleceğe yönelik yeni kapsamlı projeleri görme fırsatı buldu. Messe Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Detlef Braun, fuara ilişkin açıklamasında, Heimtekstil Fuarı'nın her geçen yıl daha çok büyüdüğünü belirterek, "Heimtextil, yüksek yoğunluktaki küresel pazar liderleri ve ürün portföyünün çok çeşitli olması nedeniyle, uluslararası sanayi için benzersiz ve son derece cazip." ifadelerini kullandı.



Braun, ayrıca özellikle Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz, İsviçre, Çekya ve Türkiye'den gelen Avrupa şirketlerinin, fuarın büyümesine önemli katkıda bulunduğuna dikkati çekti.