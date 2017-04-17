Frankfurt)- Gurbette Seçim Heyecanı

- Gurbette seçim heyecanı



FRANKFURT - Türkiye'de yapılan anayasa referandum unda oylarıyla katkı veren Avrupalı Türkler, seçim takip merkezlerinde bir araya gelerek, referandum seçimlerini şölen havası içinde takip etti.

51.2 Oranında evet oylarının çıkmasında büyük katkıları olan gurbetteki Türkler, oylarının dikkate alınmasını, yeni sistemde Dış Türklerin unutulmamasını istedi.

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından farklı şehirlerde oluşturulan seçim takip merkezlerinde bir araya gelen vatandaşlarımız, Türkiye'den yayın yapan TV'ler aracılığıyla referandum seçimlerini takip etti. Evet oylarının daha yüksek çıkmasını beklediklerini belirten vatandaşlarımız, çıkan sonucu buruk bir sevinçle karşıladıklarının ifade etti.

AK Parti Sandık Kurulu Başkanı Bilali Açıkgöz, yüzde 51'lik oylarının kazanmak için yettiğini belirterek, Avrupa ülkelerinden gönderilen oyların önemine değindi. Açıkgöz, "Yurtdışında giden oyların Türkiye'de yüzde 6'le denk geliyor. Yurtdışının çok önemli bir payı var" açıklamasında bulundu.

Sandık Kurulu Üyesi Ömer Ala da konuşmasında yüzde 51'lik evet oylarına yurt dışından gelen yüzde 61 oranındaki evet oylarının önemli bir katkısı olduğunu belirterek, bundan sonra daha fazla çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

UETD Hessen Bölge Başkanı Tamer Cansız ise referandum neticelerini değerlendirirken, beklentilerinin daha yüksek olduğunu söyledi. Başkan Cansız, Almanya'da müthiş bir dezenformasyonla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Milletimiz bütün engellemelere rağmen ferasetini göstererek olumlu bir netice aldık. Avrupa'daki vatandaşlarımızın özverili çalışmalarıyla tarih yazdılar" diye konuştu.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği Halkla İlişkiler Medya Başkanı Erkan Arslan da referandum sürecinde demokratik bir süreç işlemediğini belirterek yaşanılan salon iptallerine değindi. Arslan, "Engellemelerle karşılaştık. Salon iptallerimiz oldu. Bakanlarımızın ülkeye sokulmadığı zamanlara şahit olduk. Daha güçlü bir evet gelmesi gerekirdi Avrupa'daki hayır cephesine rağmen elde ettiğimiz netice gurur verici ülkemize hayırlı olsun" dedi.