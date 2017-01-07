Geçen sezona damga vuran, SAKM Birim Sahne bünyesinde "20. Yıl Oyunu" olarak sahnelenenen "Frankenstein", yeni sezonda da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor…
Mary Shelley'in romanından Nick Dear tarafından uyarlanan dünya sinemasının kült filmleri arasında gösterilen Frankenstein Şakir Gürzumar yönetimininde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Londra National Theatre'da 5 sezondur kapalı gişe olarak sahnelendikten sonra Türkiye'de ilk kez seyirci ile buluşan oyun yeni sezonu açıyor.
Başrollerini Cansel Elçin, Kerem Alışık ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı Frankenstein görselliği, prodüksiyonu ve oyuncu kadrosu ile yeni sezonda da adından söz ettirmeye devam edecek.
Eser: Mary Shelley
Uyarlayan: Nick Dear
Çeviren: Selen Korad Birkiye
Yöneten: Şakir Gürzumar
Dekor-Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Müzik- Ses Efekt: Cenk Taşkan
Koreografi: Alpaslan Karaduman
Oyuncular: Cansel Elçin, Deniz Uğur, Yılmaz Gruda, Engin Gürmen, Merve Erdoğan, Batuhan Pamukçu, Ömür Kayakırılmaz, Burcu Görek, Ozan Akif Serman, Nalan Deliormanlı, Şahin Adıgüzel, Feride Ceyda Elkaya, Ali Keçeli ve Kerem Alışık
Frankenstein
Geçen sezona damga vuran, SAKM Birim Sahne bünyesinde "20. Yıl Oyunu" olarak sahnelenenen "Frankenstein", yeni sezonda da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.
Geçen sezona damga vuran, SAKM Birim Sahne bünyesinde "20. Yıl Oyunu" olarak sahnelenenen "Frankenstein", yeni sezonda da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor…