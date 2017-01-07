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Frankenstein

Frankenstein

Geçen sezona damga vuran, SAKM Birim Sahne bünyesinde "20. Yıl Oyunu" olarak sahnelenenen "Frankenstein", yeni sezonda da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Frankenstein

Geçen sezona damga vuran, SAKM Birim Sahne bünyesinde "20. Yıl Oyunu" olarak sahnelenenen "Frankenstein", yeni sezonda da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor…

Mary Shelley'in romanından Nick Dear tarafından uyarlanan dünya sinemasının kült filmleri arasında gösterilen Frankenstein Şakir Gürzumar yönetimininde  Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Londra National Theatre'da 5 sezondur kapalı gişe olarak sahnelendikten sonra Türkiye'de ilk kez seyirci ile buluşan oyun yeni sezonu açıyor.

Başrollerini Cansel Elçin, Kerem Alışık ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı Frankenstein görselliği, prodüksiyonu ve oyuncu kadrosu ile yeni sezonda da adından söz ettirmeye devam edecek. 

Eser: Mary Shelley

Uyarlayan: Nick Dear

Çeviren: Selen Korad Birkiye

Yöneten: Şakir Gürzumar

Dekor-Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Müzik- Ses Efekt: Cenk Taşkan 

Koreografi: Alpaslan Karaduman  

Oyuncular: Cansel Elçin, Deniz Uğur, Yılmaz Gruda, Engin Gürmen, Merve Erdoğan, Batuhan Pamukçu, Ömür Kayakırılmaz, Burcu Görek, Ozan Akif Serman, Nalan Deliormanlı, Şahin Adıgüzel, Feride Ceyda Elkaya, Ali Keçeli ve Kerem Alışık

Kaynak: Etkinlik.io

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