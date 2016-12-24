Geçen sezona damga vuran, SAKM Birim Sahne bünyesinde "20. Yıl Oyunu" olarak sahnelenenen "Frankenstein", yeni sezonda da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.



Mary Shelley'in romanından Nick Dear tarafından uyarlanan dünya sinemasının kült filmleri arasında gösterilen Frankenstein Şakir Gürzumar yönetimininde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Londra National Theatre'da 5 sezondur kapalı gişe olarak sahnelendikten sonra Türkiye'de ilk kez seyirci ile buluşan oyun yeni sezonu açıyor.



Başrollerini Cansel Elçin, Kerem Alışık ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı Frankenstein görselliği, prodüksiyonu ve oyuncu kadrosu ile yeni sezonda da adından söz ettirmeye devam edecek.



Eser: Mary Shelley



Uyarlayan: Nick Dear



Çeviren: Selen Korad Birkiye



Yöneten: Şakir Gürzumar



Dekor-Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen



Işık Tasarımı: Yakup Çartık



Müzik- Ses Efekt: Cenk Taşkan



Koreografi: Alpaslan Karaduman



Oyuncular: Cansel Elçin, Deniz Uğur, Yılmaz Gruda, Engin Gürmen, Merve Erdoğan, Batuhan Pamukçu, Ömür Kayakırılmaz, Burcu Görek, Ozan Akif Serman, Nalan Deliormanlı, Şahin Adıgüzel, Feride Ceyda Elkaya, Ali Keçeli ve Kerem Alışık