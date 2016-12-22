Dünyaca ünlü sanatçıları İstanbul'da buluşturan, şehrin en çok sevilen ve merakla beklenen tematik festivali 13. İstanbul Bach Günleri bu sene Bach&Love temasıyla aralık ayında başlıyor.



"Festivalin açılış konseri 7 Aralık Çarşamba günü saat 8.30'da dünyaca ünlü keman virtüözü ve şef Andres Mustonen ve Estonya'nın en önemli oda orkestralarından Glasperlenspiel Orkestrası ile Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşecek. J.S Bach'ın en sevilen eserlerinden oluşan bir seçkiyi ve klavsen konçertosunu seslendirecek olan orkestra, müzik severlere unutulmaz bir gece yaşatacak.



Daha sonra İstanbul Deniz Müzesi'nde gerçekleşecek olan konserlerin önceki senelerde gerçekleşmiş olanlardan bir farkı var: Müzik ile aşkı İstanbul'da buluşturan festival, Tıpkı 1700'lü yıllarda Gottfried Zimmermann'ın Leipzig'deki kafesinde olduğu gibi seyircinin içeceklerini yudumlarken J.S Bach, Telemann gibi ustaları dinlediği 18. yüzyıl atmosferini "Cafe Zimmermann" konsepti ile canlandırarak dinleyenlere eşsiz bir ortam yaratacak. Bu yiyecek içecek servisi Shangri-La tarafından yapılacak.



Bu seneki 13. İstanbul Bach Günleri'ni bir önceki yıllardan farklı kılacak bir diğer unsur ise Bach&Love temasına uygun olarak konserlerin öncesinde gerçekleşecek olan müzik ve aşk temalı konuşmalar olacak.



Virtüöz kemancı François Fernandez, 20 Aralık gecesi Benjamin Alard ile birlikte gerçekleştireceği duo konserinin öncesinde müzik ve aşk hakkında yapacağı konuşmada ayrıca Bach'ın ilk eşinin ölümü üzerine bestelediği eserler üzerine konuşacak.



21 Aralık gecesi Benjamin Alard ve Myriam Arbouz konseri öncesinde tarih boyunca müziğin en büyük ilham kaynaklarından biri olan aşk hakkında yapacağı konuşma ile sahneye konuk olacak piyanist ve müzikbilimci Filiz Ali konuşmasının ardından seyirciyi Anna Magdelena Bach programı ile baş başa bırakacak.



22 Aralık gecesi ise kendi resitali öncesinde Fernandez, Brahms'ın Clara Schumann'a yazdığı mektuptan bölümlerin de içinde bulunduğu, Bach'ın Ciaccona eseri üstüne yapacağı konuşmasında seyirciye 18. yüzyılda yaşanmış bir aşk hikayesini anlatacak.



Festival Avrupa'nın bir çok ülkesinden barok müziğin en önemli virtüözlerini bir araya getiren EUBO European Union Baroque Ensemble ile 18 Aralık Pazar günü İstanbul Deniz Müzesi'nde devam edecek. Orkestra, seyirciye J.S Bach, Scarlatti, Handel ve Telemann'ın en sevilen barok eserlerinden oluşan bir program sunacak.



Ardından Sigiswald Kuijken'ın "En iyisi" diyerek işaret ettiği, org ve klavsenin dünyadaki sayılı virtüözlerinden Benjamin Alard ile çağdaş dönemin en iyi barok orkestralarında solo kemancı olarak yer almış ünlü keman virtüözü François Fernandez 20 Aralık Salı akşamı Deniz Müzesi'nde sahne alacak. Klavsen ve keman birlikteliğinin dinleyenleri adeta büyüleyecek tınısı ile seyirciyi müzik ve aşk dolu bir gece bekliyor.



21 Aralık Çarşamba gecesi ise Deniz Müzesi bir çok ünlü operanın vazgeçilmezi Fransız soprano Myriam Arbouz ve virtüöz klavsenci Benjamin Alard'ın duo konserine sahne olacak. Konserde J.S Bach'ın ikinci eşi ve ses sanatçısı Anna Magdelena Bach ve J.S Bach'ın duygusal birlikteliğinin yanında müzikal birlikteliğinin de anısı yaşatılacak.



Festivalin kapanış konseri, özellikle J.S Bach'ın partita ve sonatlarını çaldığı solo resitalleriyle dünya çapında müzik çevrelerinin takdirini kazanmış kemancı François Fernandez tarafından 22 Aralık Perşembe gecesi yine Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Hem aşk ve hem de yalnızlığın notalarının duyulacağı bu resitalde Fernandez, J.S Bach'ın ölen ilk eşinin ardından hissettiği yalnızlığı ifade ettiği La Minör ve Sol Minör sonatları ve Re Minör partitayı çalacak."



Sonat, la minör / A minor sonata BWV 1003



Sonat, sol minör / G minor sonata BWV 1001



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Partita, re minör / D minor partita BWV 1004