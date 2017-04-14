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Franchisingde Büyüklük 43 Milyar Dolara Ulaştı
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Franchisingde Büyüklük 43 Milyar Dolara Ulaştı

UFRAD Franchising Derneği Başkanı Aydın, franchising sektöründe ekonomik büyüklüğünün 43 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Franchisingde Büyüklük 43 Milyar Dolara Ulaştı

UFRAD Franchising Derneği Başkanı Aydın, franchising sektöründe ekonomik büyüklüğünün 43 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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Ekonomi, Aydın