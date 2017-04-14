Foxconn Rotasını Bu Kez Toshiba'ya Çevirdi

Merkezi Tayvan'da bulunan ve elektronik imalat hizmetleri (EMS) sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu şirket Foxconn, geçtiğimiz haftalarda paylaştığımız 'Apple ve Google, Toshiba için yarış halinde' haberinin ardından bu yarışa dahil olmaya çalışıyor.



Apple'nin iPhone ve iPad'larını üreten Foxconn, geçtiğimiz yıl da başka bir büyük Japon şirketi olan Sharp'ı bünyesine dahil etmeye çalışarak hisselerinin büyük bir çoğunluğunu bünyesine dahil etti ve bu alanda ağını daha da genişletmek için rotasını Toshiba'ya çevirdi.



Dünyanın en büyük beş kişisel bilgisayar üreticisinden birisi olarak üretim hayatına devam eden Toshiba'nın depolama çipleri departmanını satışa çıkaracağını duyurmasının ardından büyük şirketler arasında başlayan yarışa dahil olmaya çalışan Foxconn, Toshiba'nın bellek tarafı için 27 milyar dolarlık bir teklifte bulundu.



Wall Street Journal'ın haberine göre, Foxconn tarafından gerçekleştirilmesi hedeflenen satın almanın olumlu sonuçlanması halinde Toshiba, üretim süreçleri konusunda oldukça olumlu bir ivme kazanacak gibi gözüküyor.