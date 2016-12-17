FOX TV Yayın Akışı (17 Aralık Cumartesi)

FOX, News Corporation'ın Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalı. 22 Nisan 1993'te yayın hayatına başlayan İhlas Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin yayın haklarının devredilmesinden sonra aynı frekans üzerine 24 Şubat 2007 tarihinde kurulmuştur. İlk olarak TGRT, İhlas Holding'e bağlı olan Huzur Radyo TV AŞ'ye aitti. Satış işlemi 15 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilerek borsaya İhlas Holding tarafından bildirildi. Bu satış ile birlikte şirketin %56,5'i devredilmiş oldu. TGRT'yi satın alan ABD'li medya grubu News Corporation'ın sahibi Rupert Keith Murdoch'dır. News Corporation daha sonra bu şirketin diğer hissedarlarıyla da anlaşarak şirketin tümünü satın aldı. Smackdown ile Raw bu kanalda yayımlanmış, daha sonra Smart Spor HD kanalına geçmiştir. İki şovun da spikerleri Bülent Ülgen ve Ali Aydın yapmıştır. Bu satış işlemi, İhlas Yayın Holding AŞ'nin bağlı ortaklığı olan TGRT Haber TV AŞ ve bu şirketin bünyesinde bulunan TGRT Haber ve TGRT FM radyosunu kapsamamaktadır.

News Corporation, bu işlemi Ahmet Ertegün ile birlikte gerçekleştirdi. Ahmet Ertegün'ün Atlantic Records şirketiyle anılan şirket Şubat 2007'den beri içerisinde FOX adıyla kiralanan eskiden Et ve Balık Kurumu'na ait olan binadan yayın yapmaktadır. 18 Kasım 2008'de ise FOX, yıllardan beri TRT'nin yayınını gerçekleştirdiği, 2016 Yaz Olimpiyatları ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nın yayın haklarını, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) satın aldı ve iptal etti. 19 Mayıs 2009'da FOX, yeni grafiklere ve jeneriklere geçmiştir. Ayrıca 2010'da İtalya Ligi Serie-A yayın haklarını almışır.Ancak ayda sadece 1 veya 2 maç yayınlanmaktadır. FOX'da yayınlanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında, 70 markanın 201 reklamı, 35 dakika boyunca ekranda yer bulmuştur. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) reklam ölçüm raporuna göre, yayınlanan 35 dakikalık reklamın, 14 dakikası bant ve çerçeve reklamlardan, geriye kalanı ise kuşak reklamlardan oluşmuştur. Maçın çok önemli anlarını, o anda yayınlanan reklamlar nedeniyle izlemekte zorlanan taraftarların rahatsızlığına köşe yazarları da tercüman oldu. FOX'un uyguladığı reklam stratejisi, ulusal gazetelerde yazan yedi köşe yazarı tarafından sert eleştirilere hedef olmuştur. Fox Ana Haber'i Hafta İçi Nazlı Tolga sunmuştur. 2 Eylül 2013'ten beri FOX Ana Haber'i hafta içi Fatih Portakal, hafta sonu ise Gülbin Tosun sunmaktadır.

11 Ağustos 2010'da logosunu saydam beyazdan üç boyutlu beyaz logoya çevirmiş; fakat daha sonra 1 Temmuz 2012'de yeniden yarı saydam logoya dönüş yapmıştır. Bununla birlikte jeneriklerini de yenileyerek, 16:9 görüntü formatına geçmiştir.

FOX YAYIN AKIŞI

08.00 EZGİ GÖZEGER İLE ÇALAR SAAT

10.00 EN İYİ BENİM

12.30 GARDIROP SAVAŞLARI

15.00 BANA SEVMEYİ ANLAT

16.30 UMUDA KELEPÇE VURULMAZ

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

20.00 KALBİMDEKİ DENİZ

00.15 O HAYAT BENİM

03.30 CENNETİN KRALLIĞI

05.30 HAYAT SEVİNCE GÜZEL