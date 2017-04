Fox News, Ünlü Yorumcusuyla Yollarını Ayırdı

NEW ABD'de televizyon kanalı Fox News, cinsel taciz iddiaları ortaya atılan programcı Bill O'Reilly ile yolları ayırdığını açıkladı.



Kurumdan yapılan açıklamada, taciz iddialarına ilişkin yapılan derinlemesine incelemenin ardından O'Reilly ile anlaşmaya varıldığı ve programcının görevine dönmeyeceği belirtildi.



O'Reilly, bir süredir planlı olduğunu savunduğu iznini kullanıyordu. Sunucunun 24 Nisan'da işine dönmesi bekleniyordu. Açıklama öncesi O'Reilly'nin Roma'da Papa Francis ile tokalaşma fotoğrafları medyada yer aldı.



Fox News'in sadık izleyicisi olduğu bilinen Başkan Donald Trump, iddiaların ardından yaptığı açıklamada O'Reilly için "iyi birisi" nitelemesini kullanmıştı.



Cinsel tacize ilişkin iddialar 2 hafta önce New York Times gazetesinde yer almıştı. Haberde Fox News ve çatı şirketi 20th Century Fox'un, beş kadın çalışanın 2002 yılından bu yana O'Reilly hakkındaki cinsel taciz ve uygunsuz davranış şikayetlerini yasal anlaşma yoluyla çözdüğü belirtilmişti.



Şirketin anlaşma uyarınca beş kadına 15 yıl içerisinde 13 milyon dolar ödediği kaydedilmişti.



Büyük şirketler reklamları çekmişti



İddiaların ardından aralarında otomobil firmaları Mercedes-Benz, Hyundai, BMW, Mitsubishi, Lexus kozmetik ve ilaç şirketleri Bayer ile GlaxoSmithKline, sigorta şirketleri Sanofi ve Allstate'in de bulunduğu bazı şirketler, programcının "The O'Reilly Factor" adını taşıyan günlük haber-yorum programında yayınlanan reklamlarını yayından çektiklerini duyurmuşlardı.



Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu kanal, daha önce Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Roger E. Ailes'in çok sayıda kadın çalışanı taciz ettiği suçlamasıyla gündeme gelmiş, skandal Ailes'in istifasıyla sonuçlanmıştı.



Fox News'ün en önemli ekran yüzlerinden biri olan O'Reilly'nin muhafazakar siyasi yorumlarıyla ünlenen televizyon programı, gecede ortalama 4 milyona ulaşan izleyici sayısıyla 2014-2016 yılları arasında kanala 446 milyon dolar reklam geliri sağlamıştı.