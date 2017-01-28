Fotoğraflı Bülten) Karlar Düşse de Moda Alışverişi Düşmedi

– MORHİPO.COM'un 2017 yılı Ocak ayı verilerine göre kar yağışı ve sıfırın altındaki soğuklara rağmen Türkiye, internetten alışveriş yapmaktan vazgeçmedi. Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre kar yağışının yoğun olduğu günlerde internet alışveriş trafiği yüzde 20'ye varan oranlarda arttı.



Yeni yıla yoğun kar yağışı ve sıfırın altındaki soğuklar ile giren Türkiye, bir önceki kadar olmasa da yeni bir karlı hava dalgası daha yaşıyor. Ancak bu karlı günler dahi, Türkiye'nin moda alışverişlerini durdurmadı. Morhipo.com'un Ocak ayı trafiği geçen yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 15 arttı. 2017 yılı Ocak verilerine göre kar yağan bölgelerden gelen trafik ise yüzde 20 artış gösterdi.



Sepet ortalamasının kadınlarda 196 TL, erkeklerde ise 204 TL olduğu bu ay içerisinde yapılan alışverişlerde yüzde 76 pay ile en çok kredi kartı kullanıldı. Bu ödeme yöntemini sadece Morhipo'da uygulanan kapıda ödeme seçeneği ile yüzde 16 nakit ve yüzde 8 ile banka kartları takip etti. Teslimat seçeneği olarak da karlı havalarda kargo seçeneği ilk sıradaki yerini korusa da Morhipo.com'un İstanbul'da hayata geçirdiği yeni hizmeti Bukoli ile teslimatta artış gözlendi. Geçen yılın sonlarında hayata geçirilen yeni teslimat hizmeti ile Morhipo.com müşterileri kargolarını Bukoli ile diledikleri zaman seçtikleri yerden alabiliyor.



ERKEKLER İÇİN GÖMLEK KARDA DA İLK TERCİH



En çok tercih edilen ürünler kadın kategorisinde kazak, pantolon ve bot olurken erkekler için gömlek soğuk kış günlerinde de cazibesini korudu. Erkek kategorisinde gömlek ardından en çok satılan diğer ürünler kazak ve pantolon. Hem kadınlar hem de erkekler en çok balıkçı yaka kazak tercih etti.



Renk tercihlerinde ise sırasıyla siyah ve lacivert hem kadınların hem de erkeklerin en çok tercih ettiği renkler. Doğanın beyaza büründüğü karlı havada, giyimde beyaz renk ise hem kadınlar hem de erkekler için cazibesini yitiren renk oldu. Kadınlarda beyaz en çok tercih edilen renkler içerisinde beşinci sırada yer alırken erkeklerde bu renk dokuzuncu sıraya kadar geriledi.



SOĞUK HAVADA SICAK İNDİRİMLER



Karlı havalarda müşterilerinin alışverişlerini daha keyifli hale getirmek isteyen Morhipo.com; montlardan botlara, battaniyelerden eldivenlere birçok kış ürününde indirim kampanyası da başlattı.



