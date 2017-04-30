Fotoğraflarla: Joshua ve Klitschko'nun Rekor Maçı

Uluslararası Boks Federasyonu ağır siklet boks şampiyonluğu için yarışan Anthony Joshua ve Wladimir Klitschko Cumartesi akşamı karşı karşıya geldi. Anthony Joshua, rakibi Wladimir Klitschko'yu 11. raundda nakavt etti.





"İngiltere topraklarındaki en büyük boks karşılaşması" olarak nitelenen maçı, Londra'daki Wembley stadında yaklaşık 90 bin biletli seyirci izledi.



İngiliz boksör Joshua'nın profesyonel olarak çıktığı ve ringde kaldığı toplam 44 raunda karşılık kendisinden 14 yaş büyük olan rakibi Ukraynalı Klitschko'nun 358 raundu bulunuyordu.



Klitschko 1996 yılında olimpiyat şampiyonu olduktan sonra başladığı profesyonel kariyerinde bugüne kadar çıktığı 68 maçın 64'ünü kazanmıştı. 2015 yılının Kasım ayındaki son karşılaşmasına kadar geçen 11 yılda da hiç yenilmemişti.





Anthony Joshua zaferin ardından 28 yaşındaki İngiliz boksör Tyson Fury'ye meydan okudu. Fury, Joshua'nın meydan okumasını kabul etti.



Fotoğraflarla "rekor maçtan" önemli anları derledik.



Boksta rekorların maçı: Joshua ve Klitschko karşı karşıya



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