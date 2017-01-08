Adana'da Mimarlar Odası Adana Şubesi ve Adana'nın Eski Fotoğrafları Grubu'nun katılımıyla "Fotoğraflarla Eski Adana" sergisi açıldı.



Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle Odada düzenlenen sergide aynı zamanda "Fotoğraflarla Adana" söyleşisi de gerçekleşti.



Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fazilet Duygu Saban Ökesli, Adana'nın zaman içindeki yapılaşmasına değinerek, koruma bilincinin gelişmediği eski yıllarda restorasyonların beton kullanarak yapıldığından yapıya fazladan yük getirmesi sonucu daha hızlı deformasyonlara yol açtığını, bu durumunda yapının özgün haline bir anlamda ihanet olduğunu belirtti.



Ökesli, etkinliğin, görsel malzemeler ile mimarlık ve kent dokusu üzerine konuşulduğu için çok önemli olduğunun altını çizdi.



Mimarlar Odası Şube Başkan Yardımcısı Murat Ulaş da etkinliğin, Oda ve toplum ilişkisini arttırmak amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.