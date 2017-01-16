Fotoğraflarla Azerbaycan" Sergisi

Azerbaycan Türkiye Turizm Temsilciliği tarafından ülkenin tanıtımı için düzenlenen fotoğraf sergisi, Yenikapı Metro İstasyonu sergi alanında açıldı.



Serginin açılışında konuşan Azerbaycan Turizm Temsilciliği Yönetici Direktörü Nurlana Çakmak, "Ülkemiz burada biliniyor ancak yeterince tanınmıyor. Bu sergide Azerbaycan'ın farklı yönlerini tanıtmak istedik. Dilimiz, dinimiz, yemeklerimiz, kültürümüz ve pek çok ortak noktamız var." diye konuştu. Çakmak, tüm İstanbulluları sergiyi gezmeye davet etti.



Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Temsilciliği ve İstanbul Metro A.Ş. iş birliğiyle hazırlanan sergide ülkenin tarihi ve turistik güzelliklerini tanıtan 40 fotoğraf sergileniyor.



Sergi, 22 Ocak'a kadar gezilebilecek.