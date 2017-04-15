BBC

Fotoğraflarla: Afrikalı Kabilelerin En İlginç ve Renkli Başlıkları

Kenya'dan Etiyopya'ya Afrikalı kabilelerin geleneksel kostümlerindeki en ilginç sarık ve başlıklar fotoğraf galerimizde.

Fotoğraflarla: Afrikalı Kabilelerin En İlginç ve Renkli Başlıkları

Fotoğraflar: Getty Images

BBC
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Etiyopya, Kenya