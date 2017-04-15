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Fotoğraflarla: Afrikalı Kabilelerin En İlginç ve Renkli Başlıkları
Fotoğraflarla: Afrikalı Kabilelerin En İlginç ve Renkli Başlıkları
Kenya'dan Etiyopya'ya Afrikalı kabilelerin geleneksel kostümlerindeki en ilginç sarık ve başlıklar fotoğraf galerimizde.
15 Nisan 2017 Cumartesi 14:26
Fotoğraflar: Getty Images
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[9503530] BBC
Etiyopya
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