Fotoğraflarında Sadece "Ağaç, Orman ve İnsan"I İşliyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler Büro Sorumlusu Esat Sungur, 14 yıldır çektiği tüm fotoğraflarında ağaç, orman ve insanı konu ediyor.



İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler Büro Sorumlusu Sungur, görev yeri olan İzmir ve Manisa'daki yüzbinlerce hektarlık orman ve bu ormanların içinde ya da ona komşu yaşayan, insanları konu alan fotoğrafları çekiyor.



İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce İzmir ve Manisa'nın çeşitli noktalarında düzenlenen ücretsiz fidan dağıtım etkinliklerinde sergilenen ve vatandaşlardan büyük ilgi gören orman ve insan konulu tüm fotoğraflar onun imzasını taşıyor.



Fotoğraflarının konusunun ağaç, orman ve insan olduğunu belirten Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada bazen çıkan bir orman yangınında alevlerle mücadele eden orman teşkilatı çalışanlarını, orman köylülerini, vatandaşları, bazen de binlerce fidanın 100 yıllık serüvenine başlangıç yaptığı toprakla ilk buluştuğu anı, bazen de ormanda kesim, dikim işlerinde çalışanların zorlu yaşam mücadelelerini görüntülediğini söyledi.



Görselin gücüne yürekten inandığını belirten Sungur, "Sayfalar dolusu metinlerin, kelimelerin anlatmayı başaramadığını bir kare fotoğraf ya da 20 saniyelik video anlatmaya yetiyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün ormanların korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi için gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların vatandaşlara anlatılması ve tanıtılmasında fotoğraf ve film en önemli araçlardan birisidir." dedi.



Bu işi bilinçli ve iyi bir şekilde yapmak için eğitimin şart olduğunu ifade eden Sungur, kamu yönetimi mezunu olmasına rağmen ikinci bir üniversite daha okuyarak fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü okuduğunu da sözlerine ekledi.