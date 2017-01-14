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Fotoğraflar // Zeytinburnu'ndaki 7 Katlı Binanın Çökmesi Saniye Saniye Güvenlik Kamerasında

Fotoğraflar // Zeytinburnu'ndaki 7 Katlı Binanın Çökmesi Saniye Saniye Güvenlik Kamerasında

Fotoğraflar // Zeytinburnu'ndaki 7 Katlı Binanın Çökmesi Saniye Saniye Güvenlik Kamerasında

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