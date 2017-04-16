SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Fotoğraflar//taksim Meydanı'nda Referandum Kutlamaları
Fotoğraflar//taksim Meydanı'nda Referandum Kutlamaları
16 Nisan 2017 Pazar 22:02
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9509183] DHA
Referandum
,
Taksım
,
Taksim
3
36
16
Ankara 'Hayır' dedi, Gökçek bu tweeti attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu'nu toplayacak
Sonuçlara efkarlanıp canlı yayında sigara istedi
Sonuçların ardından AB'nin ilk açıklaması yine "şaşırtmadı"
AK Partili Şahin'den Bahçeli'yi kızdıracak referandum analizi
'Hayır çıkmazsa kapatırız' diyen araştırma şirketinden açıklama
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
Referandum sonrası dolar sert düştü!
YSK Başkanı'ndan tartışmalara nokta: Maç oynarken kural değiştirmedik
Genel merkez önünde "Kemal istifa" sloganları
İşte "evet" rekoru kıran ilçe
Erdoğan: Referandum bitti, şimdi ilk işimiz idam!
Sinan Oğan Twitter'dan tepki gösterdi: Kanuna aykırıdır
Dame N'Doye Antalya deplasmanında forma giyebilecek
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
Erdoğan'dan rekor kıran ilçeye teşekkür telefonu!
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Zarftan çıkan iki 'evet' pusulası ortalığı karıştırdı
Athena Gökhan'dan "evet" sevinci
Kılıçdaroğlu: Yüzde 50 hayır dedi, YSK kararı tartışmalı
Batı Karadeniz'de rengiyle dikkat çeken il
Sandıklar açıldı ama HDP hâlâ umutlu: Henüz bitmedi!
AK Partililerden CHP'lilere silahlı tehdit
Akşener'den iddialı açıklama: YSK'ya göre 'hayır'ın oranı yüzde 52
Demirtaş'ın sandığından 'Hayır' çıktı
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
Yakışıklı oyuncu 1 değil, 2 kadınla birden yakalandı
ABD'den ilk açıklama: Yorum yapmayacağız!
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
Erdoğan vatandaşa seslendi: Atı alan Üsküdar'ı geçti, haberleri yok
Davutoğlu sonuçları beğendi: Doğru karar!
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Sakatlıktan döndü, attığı golle Almanya'yı ayağa kaldırdı
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Türkiye'nin referandumu dünya medyasında 1 numaralı haber oldu
Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Söz artık milletin
CHP'nin kalesinde sandıklar açılıyor! İşte gelen ilk sonuçlar
Seçmenlerin yüzde 10'una denk gelen 10 ilçe referanduma damga vurdu
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Bahçeli'den referandum sonuçlarına ilk yorum: Çok önemli başarı
'Ankara'da yüzde 58 Evet çıkacak' diyen Gökçek'e büyük şok!
Tevez'den 38 milyon euroluk çalım!
Tarihi Lyon maçının bilet fiyatları belli oldu
5 yaşındaki çocuk, dönen restoranda sıkışarak feci şekilde öldü
Diyarbakır'da on kişiden yedisi 'hayır' dedi.
Erdoğan çifti oyunu kullanıp pastanenin yolunu tuttu