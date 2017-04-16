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Fotoğraflar// Taksim'e Araç Giriş Çıkışları Güvenlik Nedeniye Kapatıldı
Fotoğraflar// Taksim'e Araç Giriş Çıkışları Güvenlik Nedeniye Kapatıldı
16 Nisan 2017 Pazar 19:38
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[9508470] DHA
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İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
Hükümetten referandum sonuçlarına ilk yorum: Beklediğimiz gibi değil
Türkiye tercihini yaptı: 52 ilde evet, 29 ilde hayır önde
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
Batı Karadeniz'de rengiyle dikkat çeken il
İstanbul'da 'Hayır' oyları büyük atak yaptı
5 yaşındaki çocuk, dönen restoranda sıkışarak feci şekilde öldü
Başbakan'ın köyünde sadece 2 kişi farklı oy verdi
Bakan Tüfenkci'nin sandığından "evet" çıktı
Çavuşoğlu'nun sandığından 'evet' çıktı
Taksim Meydanı güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı
Sandıkların tamamı açıldı! İşte 'Evet' oylarının rekor kırdığı kent
İstanbul genelinde 'evet' rekorunun kırıldığı ilçe
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
'Evet' ve 'hayır' oylarının en yüksek olduğu 10 il
Sandıkların yarısı açıldı! İşte Bahçeli'nin memleketinde son durum
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Allah'ın sopası yok! Lyon'lu futbolcular saldırıya uğradı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da çıkan sonuç
AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması için hazırlıklar başladı
Ankara'da kıran kırana yarış: Hayır yüzde 50'yi geçti
Rüzgar'dan erkeklerin işini zorlaştıracak paylaşım
Yakışıklı oyuncu 1 değil, 2 kadınla birden yakalandı
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
AK Parti'nin kalesi Üsküdar'da sandıklarından 'Hayır' çıktı
'İçerde'nin tüm gerçekleri Melek'in 2 dudağı arasında!
Kendi kızını 'yanlışlıkla' öldürdü
Melih Gökçek ve oğlundan referandum paylaşımı
Cem Yılmaz, yine farkını ortaya koydu
Usta oyuncu hasta yatağından kalkıp oy kullanmaya gitti
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
Hayranlarını ayağa kaldıran kararı ailesi aldı
Kılıçdaroğlu'nun memleketi hayırda rekor kırdı
CHP'li Başkan askeri törende yaşananları anlattı
Engelli vatandaşın isyanı! Asansörü sorduğuna pişman oldu
Tüp bebek için kliğine giden evli çift, ikiz kardeş çıktı
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Doğum yapan 14 yaşındaki kızın babası da tutuklandı
Avşar kızı, referandumu efsane yarışmaya benzetti
Ünlü isimler sandık başına gidip görevlerini tamamladı
İlk kez oy kullanan Zehra heyecanının kurbanı oluyordu
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
"3 yüzyıl" gören dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
"Canavar" yeni imzayı attı
Demirtaş'ın sandığından 'Hayır' çıktı
Erdoğan, binada "böcek" aranması için talimat vermiş
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
Daha 12 yaşındayken Türkiye'yi güldüreceği belliymiş