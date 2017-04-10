Fotoğraflar//sakıp Sabancı, Vefatının 13. Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

Fotoğraflar//sakıp Sabancı, Vefatının 13. Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

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Sakıp Sabancı
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