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Fotoğraflar// Kısıklı'da Kutlamalar
Fotoğraflar// Kısıklı'da Kutlamalar
16 Nisan 2017 Pazar 22:03
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[9509188] DHA
Kısıklı
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HDP'den açıklama: Hükümet acele etmesin
AK Partili Şahin'den çok konuşulacak referandum yorumu
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
'Hayır çıkmazsa kapatırız' diyen araştırma şirketinden açıklama
Referandum sonrası dolar sert düştü!
Sonuçların ardından AB'den ilk açıklama: Endişeyle bekliyoruz
Kılıçdaroğlu'nun memleketi hayırda rekor kırdı
Erdoğan vatandaşa seslendi: Atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
Erdoğan: İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemi değişiyor
Zarftan çıkan iki 'evet' pusulası ortalığı karıştırdı
Erdoğan'dan rekor kıran ilçeye teşekkür telefonu!
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
İşte "evet" rekoru kıran ilçe
Seçmenlerin yüzde 10'una denk gelen 10 ilçe referanduma damga vurdu
1 Kasım'ın tek bileni, referandum anketiyle fena çakıldı
Batı Karadeniz'de rengiyle dikkat çeken il
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
CHP sandıkların yüzde 60'ına itiraz ediyor
Balkon konuşmasına damga vuran mikrofon krizi
Akşener'den iddialı açıklama: YSK'ya göre 'hayır'ın oranı yüzde 52
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
YSK önünde yoğun güvenlik önlemleri! Polis vatandaşları yaklaştırmıyor
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
İstanbul'da sevinç kutlamaları başladı
Ve Lyon İstanbul'daki maç için kararını verdi
Bir annenin beddua ettiği yer, köylülerin umut kapısı oldu
Almanya'da skandal konferans: Burası mağara değil üniversite!
Türkiye'nin referandumu dünya medyasında 1 numaralı haber oldu
Cem Yılmaz, yine farkını ortaya koydu
"3 yüzyıl" gören dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
'Ankara'da yüzde 58 Evet çıkacak' diyen Gökçek'e büyük şok!
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
5 yaşındaki çocuk, dönen restoranda sıkışarak feci şekilde öldü
9 milyonluk İstanbul'da 'hayır' ve 'evet' arasında 'kıl payı' fark
İmparator, oyunu kullanıp herkese çağrı yaptı
Survivor yarışmacıları oy kullanabilecek mi! İşte cevabı
"Canavar" yeni imzayı attı
CHP'li Başkan askeri törende yaşananları anlattı
Erdoğan, binada "böcek" aranması için talimat vermiş
Demirtaş'ın sandığından 'Hayır' çıktı
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
Oy torbaları askeri helikopterle taşındı
Bakanların konuşturulmadığı Hollanda'da "Evet" oyları patladı
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
Başbakan balkona çıktı, mesajı verdi: Kaybeden yok, kazanan Türkiye