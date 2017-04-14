Fotoğraflar//kılıçdaroğlu Avcılar'da Konuştu

AVCILAR'DA KONUŞTU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'daki Belediye Meydanı önünde yaklaşık 2 bin kişiye seslenirken, "Aslında hepinizi Silivri'ye kapatmak gerek. Programda olmamasına rağmen miting düzenlemişsiniz" diye espiri yaparak başladı. CHP Gençlik Kolları üyelerinin üzerlerinde 'Hayır' önlükleri bulunan davul ekimi tarafından karşılanan meydanda toplananların 'Hayırlısı be gülüm', Nayır nolamaz', 'Ne Evet'i Tayyip nikah kıymıyoruz" dövizleri taşıdığı topluluğa seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tek adama teslim edilemeyeceğini, kurucu meclisin devre dışı bırakılmasına halkın izin vermeyeceğini söyledi.



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,