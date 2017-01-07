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Fotoğraflar//kar Yağışı Nedeniyle Tem Otoyolu Trafiğe Kapandı
Fotoğraflar//kar Yağışı Nedeniyle Tem Otoyolu Trafiğe Kapandı
7 Ocak 2017 Cumartesi 10:28
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[9138649] DHA
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