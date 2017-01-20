Fotoğraflar // İstanbul Valisi Şahin, Eğitim- Öğretim 1. Dönem Kapanış Törenine Katıldı

Fotoğraflar // İstanbul Valisi Şahin, Eğitim- Öğretim 1. Dönem Kapanış Törenine Katıldı

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