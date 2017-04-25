Fotoğraflar // İş Adamı Mete Bora Son Yolculuğuna Uğurlandı

Milletvekilliği elinden alınan Jardel tanınmaz halde
Adem'i başka yarışmacıya kaptıran Sabriye çıldırıyor
IŞİD'in komutanı yakalandı! Çıplak görüntüleri sosyal medyaya düştü
Tek başına Galatasaray Yönetimi'ni kurtardı
Kuzey Kore: ABD'yi vurabilecek nükleer füzeler fırlatılmayı bekliyor
İlk bölümüyle reyting rekoru kıran dizi, final yapıyor
Dayak skandalının ardından canlı yayında özür diledi
Mahalleli seferber oldu! Haberi duyan kovasıyla geldi
Yüzüğü çıkarırken parmaktan eden doktor ve itfaiyeden şikayetçi oldu