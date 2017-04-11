Fotoğraflar//içişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ataşehir'de Konuştu

Fotoğraflar//içişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ataşehir'de Konuştu

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Süleyman Soylu, Ataşehir
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