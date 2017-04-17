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Fotoğraflar // Erdoğan, Özal'ı Anma Törenine Katıldı, Menderes ve Erbakan'ın Mezarlarını Ziyaret...
Fotoğraflar // Erdoğan, Özal'ı Anma Törenine Katıldı, Menderes ve Erbakan'ın Mezarlarını Ziyaret...
17 Nisan 2017 Pazartesi 13:53
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[9511051] DHA
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Referandum sonrası Merkel'den Türkiye'ye çağrı!
Komutanların sandıklarından hangi sonuç çıktı?
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CHP, referandum için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
Hayranlarına büyük şok! Ertuğrul, Diriliş'e veda ediyor
Ankara 'Hayır' dedi, Gökçek bu tweeti attı
HDP'nin kalelerinde seçimi etkileyen çarpıcı sonuçlar
Arınç'tan referandum sonrası ilk yorum
"'Evet' çıkarsa kapatırız" diyen araştırma şirketi kararını verdi
Sonuçlara efkarlanıp canlı yayında sigara istedi
Erdoğan görür görmez talimat verdi: Yıpranmış, yenileyin!
Referandum sonucu Ağaoğlu'na pahalıya patladı
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Danimarka Başbakanı'ndan referandum sonrası tepki çekecek sözler!
Referandumda rekor kıran ülke! Almanya ve Hollanda'yı solladı
Survivor'da Furkan, Serhat'a resmen yalvarıyor
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Oy pusulasından çıkan mesaj şaşkına çevirdi
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3 kişinin öldürüldüğü köy sandığından 'evet' çıktı
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Zaferin ardından Erdoğan'dan Özal'ın mezarına ziyaret
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Kesin sonuçlar açıklanınca hemen yürürlüğe girecek, tarih olacaklar
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Referandum gecesi "en çok kim izlendi" sorusu yanıt buldu
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Taciz sonrası hayatını kaybeden minik kızın ailesine hapis istemi
Athena Gökhan'dan "evet" sevinci
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
Tarihi karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüne uydu
9 milyonluk İstanbul'da 'hayır' ve 'evet' arasında 'kıl payı' fark
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AK Parti Erol Olçok'suz ilk seçiminde beklediğini alamadı
Ünlü oyuncu oğlu için sevgilisini karşısına aldı!
İstanbul genelinde 'evet' rekorunun kırıldığı ilçe
Referandumun ardından HDP'li eski vekil internette alay konusu oldu
Askeri araca roketli saldırı: 4 güvenlik görevlisi yaralı
Sonuçların ardından AB'nin ilk açıklaması yine "şaşırtmadı"
Sandığınızdan hangi oy çıktı?