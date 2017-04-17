Fotoğraflar // Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim'in Türbelerini Ziyaret Etti

Fotoğraflar // Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim'in Türbelerini Ziyaret Etti

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