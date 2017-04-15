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Fotoğraflar//cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de Konuştu
Fotoğraflar//cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de Konuştu
15 Nisan 2017 Cumartesi 16:19
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[9503932] DHA
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