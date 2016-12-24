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Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Küresel Bir Güçtür"
Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Küresel Bir Güçtür"
24 Aralık 2016 Cumartesi 16:27
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