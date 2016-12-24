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Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Küresel Bir Güçtür"

Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Küresel Bir Güçtür"

Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan

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