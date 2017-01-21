SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Fotoğraflar//cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te Konuştu
Fotoğraflar//cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te Konuştu
21 Ocak 2017 Cumartesi 16:40
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9185858] DHA
2
49
22
sponsored ads
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin "FETÖ raporu" haberine sert tepki
8 yıl dünyayı yönetti, evine trenle döndü
Tek gecesi 100 bin dolarlık teklife cevabını verdi!
Mahkemeden çıkan kararı duyan anne, kızıyla birlikte balkondan atladı
Ne yapacağını bilemedi, sosyal medyanın diline düştü
sponsored ads
DEAŞ'ın infaz timindeki teröristle ilgili gerçek ortaya çıktı
İstanbul'da polise saldıran teröristin kimliği belli oldu
Eşine az rastlanır bir olay! Erkeğe tecavüz etti, yargılanıyor
Umut ne yaptın? Sergen çıldırdı
sponsored ads
Bahçeli gülmemek için dirense de Sırrı gardını kırdı
Şehit cenazesinde kriz! Kılıçdaroğlu'nun çelengini cami dışına attılar
Obama odadan kaldırmıştı, Trump ilk günden geri getirdi!
Kontağı çevirir çevirmez bu hale geldi! Canını zor kurtardı
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Mühendisliği bıraktı patron oldu! Günlük 1 ton üretim hedefliyor
Trump imzayı attı, ilk bombasını patlattı
Erdoğan'dan referandum kararı sonrası ilk açıklama!
Reina saldırganının laptopunda dehşete düşüren detay!
El Bab şehidini top arabasına kadar omuzladı
Cami duvarlarındaki 64 yıllık gerçek ortaya çıktı
Meclis kürsüsündeki en acı konuşma: Çok ağır geldi
Şahan'a bir şok daha! Hepsi izinsiz çekilmiş
Noktayı koydu! Ulus'taki pavyonların akıbeti ne olacak
Futbolu bırakmak istediği takım şaşırttı
1 dakikada 1 asgari ücret kazandı
FETÖ'den gözaltına alınan kaymakam, PKK'yı kendine kalkan yaptı
Havuzda dudaklarına yapıştı! Herkes bu sahneyi konuşuyor
Anlaşma tamam! Süper Lig'de kaldı
Liverpool'a tarihi darbe
Otomobilin plakalarını çaldı, dikiz aynasına bıraktığı not şaşırttı
Stüdyoda skandal tartışma! 'Mini etek' yorumu çileden çıkardı
Annesinin izinden gidiyor: Beni çıplak hayal etmesinler
Köprü ayağına çarpıp alev aldı, öğrenciler diri diri yandı
Şehit asker yakını çıktı, kara haberle yıkıldı
Atiker Konya, 3 maç sonra nefes aldı
Efsane başkandan kötü haber! Hastaneden ilk açıklama geldi
Arapların yeni Türk gözdesi!
Trump koltuğa oturdu, dolar hareketlendi!
"Sosa'yı alırım" demişti, kaderi belli oldu
Asena golünü attı! Caner'in hevesi kursağında kaldı
Emre'den muazzam işçilik!
Volkan'ın eşinden şaşırtan metrobüs itirafı! Kimse beklemiyordu
Operasyon sona erdi, 10 sığınak kullanılmaz hale getirildi
Sınırda yeni dönem! ÖSO savaşçıları çekiliyor, polisler geliyor
Ünlü sunucudan radikal karar! Ülkeyi terk ediyor
ABD'den bir skandal daha! PKK'lı teröristlere üniforma giydirdi
Trump'ın kızları ve eşi şıklık yarışına girdi
FETÖ üyelerinin gizli görüntüleri ortaya çıktı!
Fenerbahçe maçı davalık oldu
Törenden geriye kalan kare: Bush ve başındaki muşamba