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Fotoğraflar // Bakan Soylu: Türkiye'ye Uyuşturucuyu PKK ile Getiriyorlar
Fotoğraflar // Bakan Soylu: Türkiye'ye Uyuşturucuyu PKK ile Getiriyorlar
11 Nisan 2017 Salı 14:33
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[9486738] DHA
Kürdistan İşçi Partisi
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Türkiye Cumhuriyeti
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Türkiye
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P.K.K.
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