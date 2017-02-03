Fotoğraflar // Bakan Özhaseki'den Fikirtepe'deki Kentsel Dönüşümle İlgili Açıklamalar

Fotoğraflar // Bakan Özhaseki'den Fikirtepe'deki Kentsel Dönüşümle İlgili Açıklamalar

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Kentsel Dönüşüm, Fikirtepe