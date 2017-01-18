Fotoğraflar // Ata Demirer: Seyirci Korkup Gelmezse Yine Oynayacağız. Gerekirse Bedava Oynayacağız

Fotoğraflar // Ata Demirer: Seyirci Korkup Gelmezse Yine Oynayacağız. Gerekirse Bedava Oynayacağız

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