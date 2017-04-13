Fotoğrafçılardan 'Fotokabin'lere Tepki

Türkiye'nin değişik illerinden fotoğrafçılar, CNR Expo Foto Dijital Fuarında, bir araya gelerek, yaptıkları basın açıklamasıyla tapu kadastro ve nüfus gibi dairelere, fotokabin yerleştirilmesiyle, işlerinin sekteye uğramasından yakınarak, bu uygulamanın olumsuz etkilerini dile getirdiler. Ortak çözüm için, çalışmalarını birleştirdiler.



Fotoğrafçılar adına resmi dairelere kurulan foto kabinlerle ilgili açıklama yapan Mersinli fotoğrafçılarından Nedret İpek, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



İpek, bu uygulamanın bütün fotoğrafçı esnafının işlerine sekte vurduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bir protokol imzalayarak, bütün Türkiye çapında, devlet dairelerine fotokabin kuran firma büyük bir Pazar kazanırken, kendi çapında, yıllardır, hizmet veren, fotoğrafçılar, kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu otomatik çalışan kabinler, her ne kadar vatandaşa şu an yarıyor gibi görünse de, bu firmanın pazarı kalıcı olacak, fotoğrafçılar kapandığında da, tekel durumunda, istediği gibi pazarını yönlendirecek. Bu nedenle, CNR EXPO photo digital fuarında meslektaşlarımızla buluşarak durumumuzu ifade etmeye çalıştık. Bizler, Anayasamızdaki madde 173 'Devlet Esnaf ve sanatkarı Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Alır' maddesiyle belirtilen koruma ve destek kapsamında, fotokabinlerin kaldırılmasını ve haksız rekabetin giderilmesini ya da bir çözüm üreilmesini devlet büyüklerimizden talep ediyoruz. Çünkü bütün fotoğrafçılar bu uygulama ile, sekteye uğradı." (EFE) - KÜTAHYA