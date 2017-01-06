Fotoğrafçılarda 'Biyometrik' Fotoğraf Yoğunluğu

Nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartı başvurularının başlamasıyla nüfus müdürlüklerinde hareketlilik yaşanırken, fotoğrafçılarda da biyometrik fotoğraf için yoğunluk oluştu.



Van'da fotoğrafçılık yapan İsa Arvas, yeni çipli kimliklerdeki biyometrik fotoğraf şartının yüzlerini güldürdüğünü belirtti.



Çipli kimliklerin dağıtımına başlandığı günden beri yoğun çalıştıklarını kaydeden Arvas, hem ehliyet hem de çipli kimlik kartı başvurularının fotoğraf sektörü işlerinin açılmasını sağladığını söyledi.



Arvas, "Uzun bir süredir işlerimiz durgundu. Bu anlamda çipli kimliklerden almak isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüğünden önce bize uğruyorlar. Çok şükür şu anda yoğun olarak çalışıyoruz. İlerleyen süreçte bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz." dedi.



Fotoğrafçı Turgay Günarslan ise çipli kimliklerin etkisiyle işlerinde oluşan yoğunluğun bekledikleri düzeyde olduğunu dile getirdi. Talepleri karşılamak için yoğun çalıştıklarını ifade eden Günarslan, "Şu anda işlerimiz biraz iyi ama ilerleyen süreçte artmasını bekliyoruz. Herkes gibi biz de bu süreci uzun süredir bekliyorduk." diye konuştu.