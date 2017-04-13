Fotoğrafçılar, Bitlis'in Güzelliklerini Ölümsüzleştirdi

Şehr-i Zaman Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri, Bitlis'in tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek fotoğrafladı.



Sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren kulüp üyeleri, yine buradan aldıkları karar ile önce Mardin'i sonra da Bitlis'i ziyaret etti.



Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen 30 kulüp üyesi, buralarda çektikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşarak, halkın beğenisine sundu.



Şehr-i Zaman Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Ejder Bakırhan, amaçlarının Bitlis'teki sosyal aktivitelerin sıklaştırılmasına ve bölgenin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirtti.



Bakırhan, kısa süre önce de Van ve Ağrı'yı ziyaret ettiklerini söyledi.



Bu tür etkinlikleri daha da sık yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Bakırhan, şunları kaydetti:



"Bitlis'te 20 yıldır profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Arkadaşlarımla çektiğimiz fotoğraflar sayesinde hem stres atıyor hem de bölgemizin tanıtımına katkı sunuyoruz. Özellikle il dışından Bitlis ve ilçelerine gelerek, çalışan memurların sosyal alan bulamadıklarından yakındıklarını biliyoruz. Onların da bizlere katılarak özellikle hafta sonlarında sosyal bir ortam oluşturuyoruz. Bu anlarda da çektiğimiz fotoğraflarla anları ölümsüzleştiriyoruz. Bugüne kadar Bitlis ve ilçeleri başta olmak üzere Türkiye'nin değişik yerlerinde bize katılan yaklaşık 5 binin üzerinde üyemiz var. Çektiğimiz fotoğrafları sosyal medyadan günlük olarak paylaşıyoruz."