Fotoğrafa Meraklılarına Özel Harita!

Dünya üzerinde, deniz aşırı turist merkezlerinden kendi mahallenize kadar pek çok etkileyici fotoğraf noktası bulunmakta. hazırlanan yeni bir interaktif harita da, insanların Dünya genelinde nerelerde büyüleyici fotoğraflar çekebileceğini göstermeyi amaçlıyor.



Fotoğrafçı Mike Wong, fotoğraf topluluğu 500px API'lerini kullanarak bu haritayı hazırlamış. Site, fotoğrafların en fazla çekildikleri yerlerin yanı sıra, fotoğrafları ve fotoğraflar hakkındaki verileri görüntüleyebileceğiniz bir çalışma.



Reddit üzerinde yaptığı açıklamada gezmeyi ve fotoğraf çekmek için yeni yerler bulmayı sevdiğini, bu yüzden de sıklıkla hedefsiz bir şekilde Google Maps'de gezdiğini söyleyen Wong, birkaç hafta önce diğer fotoğrafçıların nerelerde fotoğraf çektiklerini görmenin iyi olacağının aklına geldiğini, bu yüzden de bu internet sitesini kurduğunu söylemekte.



Ayrıca bu sitede, fotoğrafları çekildikleri aya göre filtreleyebileceğiniz bir seçenek de bulunuyor. Wong, sitenin yeni olmasından kaynaklı şimdilik sadece Aralık ve Ocak ayından fotoğraflara sahip olduğunu, ancak verilerin günlük olarak güncellenmesinden dolayı zaman içerisinde arşivin büyüyeceğini belirtiyor. Ayrıca Wong, kategoriler hazırlamayı planladığını ve fotoğrafları doğa fotoğrafları, sokak fotoğrafları ve benzeri şekilde filtreleme imkanı sunmayı planladığını da söylüyor.



Siteyi ziyaret etmek istiyorsanız, bu bağlantıya tıklamanız yeterli...