Fotoğraf Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen "4 Mevsim Yozgat" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Kemal Yurtnaç, her şehrin tanıtıma ihtiyacı olduğunu, belki Yozgat'ın daha fazla tanıtıma ihtiyacı olduğunu söyledi.



Bu tür tanıtımlarla Yozgat'ın gerçek değerlerini hep birlikte kamuoyuna göstereceklerini ifade eden Vali Yurtnaç, "Bizim bu şehirde tanıtıma da önem vermemiz lazım. Ama bu tanıtıma da çağın gerekliliğini yapmamız lazım. Dışarıdan insanların enerjisini bu şehre katmamız gerekiyor. Foto maraton, 90 kişinin bu şehre gelip kendi gözleriyle, kendi bakış açılarıyla fotoğraflamasını ortaya çıkardı. Biz kurumlarla beraber bir ahenk içerisinde bu çalışmaları yaptığımızda inanın sonucunda başarılı şeyler çıkacak." diye konuştu.



Yurtanç, Yozgat'ın vatan, millet, bayrak konusunda gayet nitelikli bir tavır gösteren şehir olduğunu da vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aynı zamanda kültür, sanat alanında da bu şehri gündeme taşıdığımız takdirde burada akşamları enstrüman öğrenmeye giden gençler, ayda bir defa tiyatronun, sinemanın olduğu şehrimizi gündeme getirdiğimiz zaman Yozgat artık yaşanabilir sosyal alanda hareketli bir şehir haline gelecektir. Bu maksatla bu çalışmaların hepsi kayda değer, saygıya değer çalışmalardır."



Konuşmaların ardından yarışmada birinci olan Merve Türedi, ikinci olan Burak Orta ve üçüncü olan Hatice Ekiz'e ödülleri verildi.



Ödül töreni sonrası yarışmada çekilen fotoğraflardan oluşan sergi gezildi.