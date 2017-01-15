Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dört Mevsim Yaşayan Şehir" konulu 7. geleneksel fotoğraf yarışması ödül töreni Deprem Müzesi'nde yapıldı.



Ödül törenine Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Efdal Sinan ve Hakan Kırcaburun, Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkan Gümilcineli ve çok sayıda fotoğrafsever katıldı. "Dört Mevsim Yaşayan Şehir" konulu fotoğraf yarışmasına bu yıl 107 yarışmacı katıldı. İlkbahar dalında birinci Cengizhan Türkoğlu, ikinci Sefa Batuhan Karataş, üçüncü Abdurrahman Çetin, Yaz kategorisinde birinci Faruk Turna, ikinci Serkan Özkan, üçüncü Selçuk Gülen, Sonbahar kategorisinde birinci Selçuk Gülen, ikinci Hüsamettin Özden, üçüncü İhsan Korkut, Kış kategorisinde ise birinci İsa Cıda, ikinci Alaattin Şenol üçüncü Sertaç Serez oldu.



Yaz kategorisinde Emre Oğuz, Alaattin Şenol, Ersin Berk, İhsan Korkut, İsa Cıda,İsmail Okur, Muhammed Emin, Murat Gök, Selçuk Gülen, Sonbahar kategorisinde Fatma Tuba, Güzide Işıklı, Halil İbrahim Kahya, İhsan Korkut, Nihat Kolunsağ,Selçuk Gülen,Sertaç Serez, Kış Kategorisinde Alaattin Şenol, Ersin Berk, İsa Cıda, Malik Coşkun, Mehmetcan Düzcan,Mustafa Yiğit, Serkan Özkan,Sertaç Serez, Tekin Özcan, İlkbahar kategorisinde Abdurrahman Çetin, Alaatin Şenol, Burak Orta, Devrim Özgür, Hilal Gümüşkazma,İbrahim Öner, İsmail Okur, Malik Coşkun, Meltem Bohçacı ve Nihat Kolunsağ'ın çektiği fotoğraflar ise sergilemeye layık görüldü. Ödül töreninde konuşma yapan Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, "Dört mevsimle ilgili ayrı ayrı fotoğraf yarışmaları düzenledik ve bunlarda şunu görüyoruz; şehirlerin de bir ruhu var, şehirlerimiz de yaşayan birer canlı organizma. Tıpkı insanlar gibi onların da duyguları var. Önemli olan şehrimizdeki, ilçemizdeki bu duyguları ve bu ruhu fotoğraflamak, bu güzellikleri fotoğraflayarak gelecek nesillere aktarabilmektir. Yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adapazarı'nın güzelliklerini yaz kış, gece gündüz demeden fotoğraflayarak bize aktardınız. Resim ve fotoğraflar bugünün güzelliklerini aktarmak adına birer araçtır. Belediye olarak sanata, sanatçıya, kültürümüzün yaşatılması ve şehrimize, değerlerimize ve kimliğimize ait güzelliklerin aktarılmasına önem veriyoruz. Dört mevsim yaşayan şehir yarışması ile 7. Yarışmamızı düzenlemiş olduk. Devamı gelecek inşallah" dedi. Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen fotoğraf yarışmasında her kategorinin birincilerine bin TL, ikincilerine 750 TL ve üçüncülere 500'er TL ödül verildi.



Ödül töreninin ardından dereceye ve sergilemeye layık görülen fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını Başkan Yardımcısı ve fotoğraf sanatçıları hep birlikte yaptı. Sezer, sergideki tüm fotoğrafları detaylı bir şekilde inceleyerek eser sahipleriyle sohbet etti. - SAKARYA