Fotoğraf ve Bellek Söyleşisi

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan Malatya'da Medeniyet Okumaları Programı kapsamında, Belleğini Koruyan Kentler Derneğinde "Fotoğraf ve Bellek" üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.



Belleğini Koruyan Kentler Derneği tarafından organize edilen ve dernek binasında Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD ile Belleğini Koruyan Kentler Derneği üyelerinin katıldığı söyleşide konuşan Kaptan, "Hepimizin bir hafızası var bir beyni var.Beynimiz uzun süreler gördüğümüz her şeyi kaydediyoruz.Ama gördüğümüz her şey kayıt olmuyor.Örneğin,sokaktan yürüyorsunuz yürürken kayıt ettiğiniz şeyler sınırlıdır. Aslında kayıt ettiğimiz şeyler bizim seçimimizle ilgili bir şey.Kayıt etmeye değer gördüğümüz şeyleri seçiyor ve kayıt ediyoruz.Fotoğraf bir seçme,ayıklama işi.Biz belleğimizi seçerek ve ayıklayarak oluşturuyoruz.Çektiğimiz,ayıkladığımız her şey aslında geleceğe bırakılan bir miras.Bizim düğmeye bastığımız her şey kayıt ediliyor.Seçerek kayıt ettiğimiz zaman da bellekte daha da kalıcı oluyor" diye konuştu.



Kaptan, konuşmasının ardından, katılımcılara fotoğraflarla hazırlanmış bir slayt gösterisi eşliğinde fotoğraf ve bellek ilişkisini anlattı. Programın sonunda Belleğini Koruyan Kentler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent İskenderoğlu, Prof.Dr. Ata Yakup Kaptan'a ve Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan'a teşekkür plaketi verdi. - MALATYA