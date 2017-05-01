Fotoğraf Sanatının Ustası Sanatseverlerle Buluştu

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1. kuruluş yılını kutlayan Arka Plan Fotoğraf Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlikte, Türkiye'nin en ünlü fotoğraf sanatçılarından İzzet Keribar'ı Adanalı sanatseverlerle buluşturdu.



Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi'ndeki etkinlikte, Türkiye'nin yetiştirdiği usta fotoğraf sanatçılarından İzzet Keribar'ın, "Sri Lanka-Hint Okyanusu'nun İncisi" isimli fotoğraf sergisinin yanı sıra "Spectrum" isimli retrospektif fotoğraf gösterisi, fotoğraf tutkunlarından büyük ilgi gördü.



Başkent Üniversitesi üroloji uzmanlarından Arka Plan Fotoğraf Derneği Üyesi Prof. Dr. Sezgin Güvel, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türk fotoğrafının önemli isimlerinden İzzet Keribar'ı konuk etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Güvel, fotoğrafla ilgilenip de İzzet Keribar'ın fotoğraflarının etkisinde kalmamanın mümkün olmadığını ifade etti.



Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar da hayatının en mutlu anlarından birini yaşadığını ifade ederek, "Çünkü hayatta en çok sevdiğim hobimi bugün birileri ile paylaşıyorum. Bu paylaşma olmasa neye yarar bütün yaptıklarımız. Bu fotoğrafları sizlerle, beni sevenlerle, benim yaptığım işleri takdir edenlerle paylaşmadıktan sonra hiç faydası yok. Bunu yapmak için de her şeyden önce sevgi lazım. Ben tabi yıllardır fotoğrafa bağlılığımı sevgiyle muhafaza edebiliyorum" dedi.



Hayat hikayesine gelince, tam bir hobi adamı olduğunun altını çizen Keribar, "Fotoğraf dışında klasik batı müziği, antika porselen ve İsviçre pulları diğer hobilerim. Ancak bu hobilerin yanında fotoğrafçılık hepsinden daha önemli" diye konuştu.



65 yıldır fotoğraf çektiğini ve çok anlayışlı bir eşi olduğu için fotoğrafa ayıracak zaman bulabildiğini kaydeden Keribar, "Fotoğrafçılık benim ikinci eşim gibi" ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından İzzet Keribar'ın 1950'li yıllardan günümüze kadar çektiği fotoğraflardan oluşan bir gösteri yapıldı, fotoğraf sergisi gezildi. Etkinliğe, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile çok sayıda davetli katıldı. - ADANA