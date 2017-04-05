Fotoğraf Sanatçısı Çizgen'in Sergisi Başkentte

Fotoğraf sanatçısı Gültekin Çizgen'in "Anbean" isimli retrospektif sergisi sanatseverlerle buluştu.



Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Sanat Galerisi'nde gerçekleşen sergi açılışında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Çizgen, serginin 59 yıllık sanat kariyerinden bir kesit olduğunu belirtti.



"Ben bu serginin büyüğünü, kendi kurduğum İstanbul Fotoğraf Müzesi'nde, 'Hazerfen' başlığı ile resim, cam, heykel ve resim ve hat ile ilgili olan işlerimi sergilemiştim." diyen Çizgen, buradaki mekanın biraz küçük olması nedeniyle çalışmalarının hepsini getiremediğini söyledi.



Çizgen, "Bu serginin özelliği, benimle bu yolda yürüyen çok değerli kadrolardan, sanatçılar ve dostlarımızdan yorum rica ettik, beni kırmadılar ve yazdılar. Bu yorumları ve çalışmalarımı yorumlayan arkadaşlarımın görüşlerini bizler de şerefle, onurla bir kitapta topladık ve yayınladık. Bu tür bir yaklaşım galiba ilk defa oldu. 59 yıldır kesintisiz bu işle uğraştım, hiç bir yerde çalışmadan bu sanata devam ettim." diye konuştu.



"Şimdilerde herkes fotoğrafçı, herkes sanatçı"



Fotoğraf sanatının sosyal medyanın sunduğu bazı özellikler nedeniyle farklı bir yere evrilmeye başladığını vurgulayan Çizgen, "Şimdilerde herkes fotoğrafçı, herkes sanatçı, böyle hissediyorlarsa kendilerini ne güzel ama İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneğinde (İFSAK) eğitim görenler birinci kurstan sonra soruyorlarmış, ne zaman kartvizitimize 'Fotoğraf sanatçısı, yazabileceğim' diye, fotoğraf sanatının bu kadar sevilmesi bir iftihar konusu elbette ama 'güzel, çok basittir ama çok zordur' cümlesini de unutmamak lazım. Ben ömrümü verdim, hala kendimi sanatçısı filan kabul edemiyorum." ifadelerini kullandı.



Gültekin Çizgen, gelecek ay içinde Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) takımıyla önce Akçakoca'da daha sonra Ankara'da yapacağı etkinliklere de değinerek, "Söyleşimizin konusu ise 'Fotoğraf sanatında üretkenlik üzerine bir metod teklifi' yani fotoğrafta daha çok gelişmek isteyenleri oraya davet ediyorum. Ben, her gün hala fotoğraf çekmeye devam ediyorum. Bazen dalıp gidiyorum bakmışım ki bir günde 750 fotoğraf çekmişim, tabi bunların hepsi muazzam sanatsal işler değil ama içinden bir tane çıkarsa kendimi şanslı hissediyorum. Sizler de fotoğrafı sevin, hayat kaynağıdır." dedi.



"Çizgen, duayen sanatçı"



"Anbean" sergisinin açılında konuşan fotoğraf sanatçısı Ali Rıza Akalın ise serginin Çizgen'in retrospektif sergisi olması nedeniyle önem arz ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Çizgen için, 'duayen sanatçı' sözcüğünü kullanıyorum ama normalde tekil anlamda kullanılan bir sözcükmüş, siyasetçiler veya elçilikler arasında kullanılıyor. Ama gel gör ki gönlümüz, fotoğraf dünyasına baktığı zaman onu çok tekil kullanmaya razı olmuyor, ben yine de o kuralı yıkıp çoğul kullanacağım. Bizim yaptığımız bütün etkinliklere katıldığı, gerek düşünsel gerek eylemsel olarak, fikirleri ve çalışmalarıyla bize destek verdiği, katkılarda bulunduğu için çok teşekkür ederiz. Bu sergimiz, sanatçımızın retrospektif bir sergisidir, emeklerine ve ayaklarına sağlık, katılımının devamını diliyorum."



Gültekin Çizgen'in diğer kitaplarının yanı sıra fotoğraf yazarı Tekin Ertuğ tarafından "Işıkla Resmedenler" serisi için hazırlanan "Gültekin Çizgen Kitabı"nın da satışa sunulduğu sergi, 29 Nisan'a kadar gezilebilecek.