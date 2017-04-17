Fotoğraf Sanatçılarından Rektör Yardım'a Ziyaret

Ahlat ilçesindeki fotoğrafçı dernekleri ile fotoğraf sanatçıları, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı ziyaret etti.



Bitlis Fotoğrafçılar Derneği (BİFOD) Başkanı İskender Selçuk, Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı Özkan Olcay ve yönetim kurulu üyeleri, Yardım'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarı diledi.



BİFOD Başkanı Selçuk ve AHFOD Başkanı Olcay, Bitlis ve ilçelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla tanıtmaya çalıştıklarını, BEÜ'ye de yapacağı her türlü kültürel ve sanatsal çalışmada destek vereceklerini ifade etti.



Yardım ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek başkanlarına ve üyelerine teşekkür etti.



Yapmayı planladıkları projeler hakkında da bilgi veren Yardım, kültürel ve sanatsal projeler üzerinde de çalışma yürüttüklerini belirtti.



Ziyarette dernek başkanları ve üyeleri çektikleri fotoğraflardan yaptıkları tabloları Yardım'a hediye etti.