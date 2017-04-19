Fotoğraf Müzesi İçin Geri Sayım Başladı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, Ertuğrul Mahallesi'nde İbrahim Müteferrika Parkı'nın yanında bulunan tarihi ahşap tarihi köşk, 'Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi' haline getirilecek.



Tarihi köşkün restorasyonu için 4 Mayıs'ta Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ihaleye çıkılacak. 1922 yılında Lozan Mübadelesi nedeniyle Tekirdağ'dan Yunanistan'a göç eden Mavridis Ailesi'nin yaşadığı köşk, Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi'ne dönüştürülecek. Köşkün müze için seçilmesinde en büyük etken, 150 yıllık ve 1500'den fazla Tekirdağ fotoğraflarından oluşan bir koleksiyona sahip olan Dimitrios Mavridis'in ailesinin mübadele öncesi bu köşkte yaşamış olması. Geçtiğimiz aylarda Atina'da yaşayan Mavridis, bu paha biçilmez fotoğraf koleksiyonunu Süleymanpaşa Belediyesi'ne bağışlamıştı.



"150 yıllık miras fotoğraf müzesinde yaşamaya devam edecek"



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Mavridis Ailesi'nin Atina'da yaşayan son kuşak temsilcisi Dimitrios Mavridis, babasından dinlediği Tekirdağ'a tutkuyla bağlanmış ve yıllarca Tekirdağ ile ilgili araştırmalar yaparak 1500'den fazla fotoğraf biriktirmiş. Ben de Tekirdağ'ın tarihi ile ilgili araştırmalar yaparken eski Tekirdağ fotoğraflarında hep 'Mavridis Koleksiyonu' ibaresine rastladım. Tam iki yıl boyunca Mavridislerin izini sürdük. Sonunda kendisine ulaştığımızda benim hayatımı değiştiren bir gerçekle karşılaştım. Mavridis Ailesi'nin mübadelede terk etmek zorunda kaldığı köşke Selanik'ten aynı sebeple göç eden dedem ve ailesi yerleşmiş. Aynı köşkte benim de çocukluğum geçmişti. Bu nedenle bu değerli fotoğraflar için bu köşkten daha anlamlı bir yer olamayacağına karar verdik. Çalışmalarımız sürüyor. Restorasyonun ardından Mavridis Ailesi'nin Süleymanpaşa'ya mirası olan bu köşk Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi olarak yaşamaya devam edecek" diye konuştu.



Köşkün müze olarak kullanılabilmesi için hazırlıklar tamamlanırken, 4 Mayıs 2017 Perşembe günü Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tarihi binanın restorasyonu için ihale gerçekleştirileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ