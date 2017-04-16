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Fotoğraf//kısıklı'da Davul Zurnalı Kutlama
Fotoğraf//kısıklı'da Davul Zurnalı Kutlama
16 Nisan 2017 Pazar 22:47
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[9509396] DHA
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HDP'den açıklama: Hükümet acele etmesin
AK Partili Şahin'den çok konuşulacak referandum yorumu
'Hayır çıkmazsa kapatırız' diyen araştırma şirketinden açıklama
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
Sonuçların ardından AB'den ilk açıklama: Endişeyle bekliyoruz
Erdoğan: İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemi değişiyor
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
Erdoğan'dan rekor kıran ilçeye teşekkür telefonu!
Zarftan çıkan iki 'evet' pusulası ortalığı karıştırdı
İşte "evet" rekoru kıran ilçe
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
Erdoğan çifti oyunu kullanıp pastanenin yolunu tuttu
Erdoğan vatandaşa seslendi: Atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok
1 Kasım'ın tek bileni, referandum anketiyle fena çakıldı
Seçmenlerin yüzde 10'una denk gelen 10 ilçe referanduma damga vurdu
CHP sandıkların yüzde 60'ına itiraz ediyor
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Batı Karadeniz'de rengiyle dikkat çeken il
Balkon konuşmasına damga vuran mikrofon krizi
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
Sandıkların yarısı açıldı! İşte Bahçeli'nin memleketinde son durum
Akşener'den iddialı açıklama: YSK'ya göre 'hayır'ın oranı yüzde 52
YSK önünde yoğun güvenlik önlemleri! Polis vatandaşları yaklaştırmıyor
Oyundan alınmayı hazmedemeyince koltuğu tekmeledi
Emekli öğretmen, tarlasındaki otları yakarken feci şekilde can verdi
Acun'un sevgilisi oy kullanamadı
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
'Ankara'da yüzde 58 Evet çıkacak' diyen Gökçek'e büyük şok!
Advocaat'ın yerine mucizevi şampiyonluğun mimarı geliyor
Türkiye'nin referandumu dünya medyasında 1 numaralı haber oldu
Cem Yılmaz, yine farkını ortaya koydu
Arı kovanlarını açınca dünyası başına yıkıldı
Rüzgar'dan erkeklerin işini zorlaştıracak paylaşım
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Fabri'den daha kötüsü de varmış! Resmen intihar etti
Başbakan balkona çıktı, mesajı verdi: Kaybeden yok, kazanan Türkiye
"Canavar" yeni imzayı attı
Ünlü oyuncu, kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi
Erdoğan, binada "böcek" aranması için talimat vermiş
AK Parti Erol Olçok'suz ilk seçiminde beklediğini alamadı
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
Bahçeli'den referandum sonuçlarına ilk yorum: Çok önemli başarı
Bakanların konuşturulmadığı Hollanda'da "Evet" oyları patladı
Oy torbaları askeri helikopterle taşındı
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Halk tepki gösterince 'evet' yazan mühürler toplatıldı
Kılıçdaroğlu, MYK'yı acil toplantıya çağırdı