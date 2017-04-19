Fotoğraf İptali // Şehir Tiyatroları: Bülent Kayabaş'ı Kaybetmenin Üzüntüsünü Yaşıyoruz

Sayın abonelerimize, "Şehir Tiyatroları: Bülent Kayabaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" başlıklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca yapılan açıklamayla paylaşılan Bülent Kayabaş'ın fotoğrafı, iptal edilmiştir.

Fotoğraf İptali // Şehir Tiyatroları: Bülent Kayabaş'ı Kaybetmenin Üzüntüsünü Yaşıyoruz

Sayın abonelerimize, "Şehir Tiyatroları: Bülent Kayabaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz"  başlıklı,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca yapılan açıklamayla paylaşılan Bülent Kayabaş'ın fotoğrafı, iptal edilmiştir.

Kullanılmamasını rica ederiz.

Doğan Haber Ajansı

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