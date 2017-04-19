Fotoğraf İptali // Şehir Tiyatroları: Bülent Kayabaş'ı Kaybetmenin Üzüntüsünü Yaşıyoruz
Sayın abonelerimize, "Şehir Tiyatroları: Bülent Kayabaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" başlıklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca yapılan açıklamayla paylaşılan Bülent Kayabaş'ın fotoğrafı, iptal edilmiştir.
Sayın abonelerimize, "Şehir Tiyatroları: Bülent Kayabaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" başlıklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca yapılan açıklamayla paylaşılan Bülent Kayabaş'ın fotoğrafı, iptal edilmiştir.
Kullanılmamasını rica ederiz.
Doğan Haber Ajansı