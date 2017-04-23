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Fotoğraf//güvenlikçi Çalıştığı İbb Binası Çatısında İntihar Etti
Fotoğraf//güvenlikçi Çalıştığı İbb Binası Çatısında İntihar Etti
23 Nisan 2017 Pazar 23:13
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[9536009] DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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İbb
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İntihar
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