Fotoğraf//güvenlikçi Çalıştığı İbb Binası Çatısında İntihar Etti

Fotoğraf//güvenlikçi Çalıştığı İbb Binası Çatısında İntihar Etti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İbb, İntihar