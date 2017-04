Fotoğraf Galerisi" Gibi Kahvaltı Salonu

NECAT HAZAR - Van'da kahvaltı salonu işleten Yusuf Konak, iş yerine gelen müşterileri ile çektirdiği fotoğrafları 37 yıldır biriktiriyor.



Tuşba ilçesinde 1975 yılında kahvaltı salonu açan Konak'ın iş yerine gelen müşterileriyle hatıra fotoğrafı çektirme merakı ise 1980'de başladı. Fotoğrafları 37 yıldır biriktiren Yusuf Konak, bunların bir kısmını ise iş yerinde sergiliyor.



Konak, biriktirdiği fotoğraflar arasında Türkiye'nin her yerinden insanların olduğunu söyledi.



Çektirdiği ilk fotoğrafın hikayesini de anlatan Yusuf Konak, şöyle konuştu:



"Dönemin başbakanı rahmetli Süleyman Demirel Van'a gelmişti. Demirel'in şapkasını almıştım ve o zaman bir fotoğraf çektirmiştik. Tabi o dönem şimdiki imkanlar yoktu. Bir fotoğraf 1-2 ay sonra çıkartılırdı. Ben o fotoğraf ile rahmetli Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan ile çektirdiğim fotoğraflara ulaşamadım. Onların dışında 1980 yılından bu yana ülkemizin cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanları ve ünlü simalarıyla fotoğraflarım bulunuyor."



Konak, binlerce fotoğrafın bulunduğu arşivine vatandaşların ilgi gösterdiğini dile getirdi.



"Tanju Çolak fotoğrafını görünce şaşırmıştı"



Müşterilerinin yıllar sonra yeniden gelip kendi fotoğraflarını gördüklerinde şaşırdıklarını ifade eden Yusuf Konak, "Milli futbolcumuz Tanju Çolak yıllar sonra geldiğinde kendi fotoğrafını görünce, 'Bu ben miyim?' demişti ve şaşırmıştı. Bu arşivde her renkte, her düşünceden kişinin fotoğraf var. Bu iş yerinde bir Türkiye var." diye konuştu.



Konak, arşivindeki binlerce fotoğrafın küçük bir kısmını iş yerinde sergileme imkanı bulunduğunu ifade etti.



İleride fotoğraflarını daha fazla sergileyebileceği, Van kedilerinin ve yöreye has inci kefalinin bulunduğu, sebze meyve yetiştirilebilen "Van Evi" oluşturmak istediğini anlatan Yusuf Konak, bu evde Van kültürünü tanıtmayı amaçladığını dile getirdi.



Konak, fotoğrafın yanı sıra müşterilerinin Van ile ilgili hissettiklerini yazdığı 35 anı defteri bulunduğunu da sözlerine ekledi.